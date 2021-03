Di Medio, l'appello ai cittadini: «Tamponi a domicilio solo da parte di soggetti autorizzati»

Ferisce il padre con un coltello: i Carabinieri di Cassano arrestano 28enne per tentato omicidio

Cronaca

La vicenda si è consumata la scorsa notte. Provvidenziale l'intevento della pattuglia dei Carabinieri in servizio notturno. In poche ore il responsabile, dopo indagini serrate, è stato rintracciato e condotto in carcere