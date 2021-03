Covid, vaccini: in Puglia da lunedì dosi a domicilio agli over 80

Da domani 22 marzo in Puglia inizieranno le vaccinazioni per gli over 80 che necessitano di somministrazione domiciliare e per le persone che vivono o prestano servizio in comunità socio-sanitarie, civili e religiose. Saranno i medici di famiglia a contattare gli assistiti. Dal 29 marzo, invece, inizieranno le vaccinazioni per i soggetti estremamente vulnerabili e con gravi disabilità, dai 16 anni in su, compresi familiari e caregiver.

E' quanto viene riportato nella sezione 'Speciale Coronavirus' del portale istituzionale della Regione Puglia dove sono raccolte tutte le informazioni utili sull'emergenza Covid. In particolare, cliccando sul pulsante 'Vaccino anticovid' si apre una sezione dedicata alle vaccinazioni che contiene, insieme alle domande frequenti (Faq) e al modulo di consenso alla vaccinazione, anche il calendario vaccinale con tutti gli aggiornamenti in tema di categorie, modalità di prenotazione e cronoprogramma, secondo lo schema comunicato lo scorso 13 marzo. Cliccando su ciascuna categoria si accede alla scheda con dettagli su tempi e modalità.

"Fermo restando - avvertono dalla Regione Puglia - che il rispetto dei tempi è sempre condizionato dall'arrivo dei vaccini e dalla loro disponibilità".

Nei prossimi giorni sarà presentata la nuova piattaforma "La Puglia ti vaccina" e il numero verde dedicato che insieme alle farmacie accreditate diventeranno i canali informativi per sapere quando e dove vaccinarsi.