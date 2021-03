Manufatti di amianto nel centro storico: stamattina le operazioni di bonifica

Dopo fase la stabilizzazione delle fibre avvenuta ieri, si concluderanno stamattina le operazioni di bonifica dei manufatti in amianto ritrovati nel centro storico, nei pressi della Chiesa del Crocifisso.

A comunicarlo è il comandante della Polizia Locale, Nicola Dentamaro.

«L'ASL - spiega Dentamaro - ha autorizzato le operazioni a seguito di istanza presentata dalla ditta specializzata il 10.03. Preciso che i proprietari dell'immobile e la ditta incaricata sono stati rintracciati in 24 ore dai nostri uffici e la procedura è stata attivata con carattere d'urgenza vista la situazione che, comunque, la ditta ha garantito non essere pericolosa per i cittadini poiché l'area è stata prontamente recintata e isolata in stato di sequestro come prevede la norma. Oggi le operazioni di bonifica si concluderanno con la rimozione dei manufatti come autorizzato dalla Procura della Repubblica di Bari».

I residenti della zona diverse settimane fa avevano sollecitato la rimozione, preoccupati delle conseguenze dannose per la salute dovute alla possibile dispersione delle fibre nell'aria. Della vicenda si era interessato anche il Movimento dei Cittadini Residenti nel Centro Storico che aveva denunciato su Facebook l'abbandono dei manufatti.