Covid, nuovo balzo in avanti di contagi e decessi: in Puglia 1.664 casi e 46 morti

Oggi, martedì 23 marzo, in Puglia sono stati registrati 13.390 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.664 casi positivi: 638 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 354 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 46 decessi: 22 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.781.850 test; 130.912 sono i pazienti guariti; 43.594 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 179.037 così suddivisi: 70.252 nella provincia di Bari; 17.822 nella provincia BAT; 12.898 nella provincia di Brindisi; 33.802 nella provincia di Foggia; 16.273 nella provincia di Lecce; 27.039 nella provincia di Taranto; 659 attribuiti a residenti fuori regione; 292 provincia di residenza non nota.

