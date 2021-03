Deceduto in casa, Di Medio: «Ha sempre rifiutato ogni aiuto da parte dei Servizi sociali»

Era morto già da qualche giorno il 63enne M.T. ritrovato dalla Polizia Locale di Cassano ieri pomeriggio, intorno alle 15, nella sua abitazione nel quartiere Sacro Cuore.

L’uomo, che soffriva di una patologia cardiaca, è deceduto probabilmente a causa di un malore.

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme: sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Locale, l’assistente sociale del Comune e i soccorritori del 118 che purtroppo hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo.

M.T. viveva da solo da tempo, dopo la separazione dalla moglie e dai figli, e in condizioni molto difficili.

L’uomo – spiega la sindaca Maria Pia Di Medio - «era, da diversi mesi ed in seguito alle segnalazioni dei vicini e del suo medico, in particolare da dopo il suo ultimo ricovero in ospedale, all’attenzione dei servizi sociali del Comune che avevano già predisposto l’inserimento presso struttura assistenziale, stante il degrado igienico dell’abitazione (impossibile da sanare senza un completo “svuotamento” e conseguente risanamento dell’appartamento) e la necessità di una corretta alimentazione e somministrazione dei farmaci».

Ma il 63enne, afferma la sindaca, «non ha mai voluto usufruire di questa possibilità, dichiarando sempre che voleva restare in casa sua dove, come già detto, non era possibile intervenire senza il suo allontanamento».

Per il momento l’appartamento resterà chiuso in attesa dell’intervento di Arca Bari (l'ex Istituto Autonomo per le Case Popolari) che provvederà alla sanificazione e ristrutturazione e, in futuro,ad una nuova assegnazione.