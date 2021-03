Atletico Cassano in lutto: se ne è andato Gino Petruzzellis, storico collaboratore della squadra

Giocheranno con il lutto al braccio gli atleti dell'Atletico Cassano, impegnati oggi pomeriggio a Castelfidardo.

Nella Marche, dove la squadra è da ieri sera in vista dell'impegno di campionato, è giunta la terribile notizia della scomparsa di Giorgio Petruzzellis, per tutti Gino.

Sessant'anni, Petruzzellis era un infaticabile collaboratore della società sportiva cassanese, una vera e propria figura di riferimento per dirigenti e giocatori.

A portarselo via è stato il Covid.

Petruzzellis, infatti, era ricoverato al Miulli di Acquaviva in gravi condizioni.

Aveva contratto il virus una ventina di giorni fa e il Covid non gli aveva dato tregua, fino a sconfiggerlo, stamattina.

Non c' stato il tempo per richiedere alla Federazione il minuto di silenzio, ma i "pellicani" ricorderanno questa fondamentale figura del futsal cassanese in occasione della prossima partita al PalAngelillo, fra due settimane.