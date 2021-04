Covid, salgono i contagi a Cassano: sono 144 i positivi e 90 le persone in isolamento

Sale il numero dei contagiati a Cassano: sono 144 i cittadini positivi al Covid-19 e 90 i cassanesi in isolamento.

E' il Comune di Cassano a fornire il dato aggiornato su Facebook con l'ultimo bollettino diffuso dalla Prefettura, su dati della Asl Bari.

Sono dunque 234 i cittadini coinvolti direttamente nella pandemia, ospedalizzati esclusi.

Dal Piazza Moro rinnovano l'appello ai cittadini: «Siate prudenti e non abbassate la guardia soprattutto in questi giorni! Per contenere il contagio è indispensabile l'uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani e mantenere il distanziamento».