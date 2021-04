Divieto di asporto per bar e pasticcerie: monta la protesta contro la Di Medio. PD: «Un'altra beffa»

Monta la protesta contro l'ordinanza della sindaca Maria Pia Di Medio, con la quale, oggi pomeriggio, la prima cittadina ha disposto ulteriori restrizioni per bar, pasticcerie e ristoranti, le attività più coinvolte in questi giorni di festa.

A far arrabbiare gli esercenti cassanesi è la tempistica con la quale la Di Medio ha deciso di adottare questo provvedimento.

L'ordinanza, infatti, è arrivata oggi, quando i titolari delle varie attività commerciali coinvolte nel provvedimento - fanno notare in tanti - si sono già procurati materie prime e prodotti necessari per far fronte all'incremento di vendite logicamente previsto (e sperato) per Pasqua. Quando, in sostanza, bar e pasticcerie hanno già sopportato dei costi che - con l'inevitabile diminuzione delle vendite che il divieto di asporto comporta - probabilmente non potranno essere recuperati.

«Non è ammissibile - scrive infatti un operatore su Facebook - fare una ordinanza il venerdì sera per la domenica di Pasqua». «E tutto quello che si è preparato in questi giorni - scrive un altro -, centinaia di litri di latte e panna acquistati, kg di materie prime fresche, adesso a chi cazzo gliele diamo? Tutti questi sacrifici, non ho più parole».

Sulla vicende interviene anche il Partito Democratico di Cassano.

L'ordinanza dell'amministrazione - scrive su Facebook il circolo locale del PD - «ci lascia davvero perplessi».

«Non contestiamo - continua il PD - la misura restrittiva, ma la tempistica. Queste categorie lottano da un anno per sopravvivere alle misure penalizzanti a cui questa pandemia li ha costretti ed oggi si ritrovano davanti all’ennesima beffa. La situazione del nostro paese è già nota da giorni, perché non stilare l’ordinanza già qualche giorno prima per dare il tempo alle suddette attività commerciali di organizzarsi al meglio? Per quanto ancora i cassanesi - conclude il circolo - dovranno pagare i ritardi e le approssimazioni nella gestione di questa emergenza? Chiudere bar ristoranti e permettere di fatto di riunirsi nei giardini ci sembra un enorme controsenso».

Aggiornamento: Covid, bar e pasticcerie: torna l'asporto, ma solo per domenica mattina