Covid, quasi diecimila controlli delle forze dell'ordine tra Pasqua e Pasquetta

Coronavirus, in Puglia 475 casi positivi ma 70 morti. Lopalco: conteggiati decessi di una settimana

Cronaca

I decessi: 50 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto