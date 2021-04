Coronavirus, in Puglia 475 casi positivi ma 70 morti. Lopalco: conteggiati decessi di una settimana

Oggi, martedì 6 aprile, in Puglia sono stati registrati 5.759 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 475 casi positivi: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto; 2 casi di residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti.

Sono stati registrati 70 decessi: 50 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

ll'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.932.738 test; 146.892 sono i pazienti guariti; 50.454 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 202.347 così suddivisi: 79.008 nella Provincia di Bari; 19.727 nella Provincia di Bat; 14.674 nella Provincia di Brindisi; 37.359 nella Provincia di Foggia; 19.344 nella Provincia di Lecce; 31.245 nella Provincia di Taranto; 698 attribuiti a residenti fuori regione; 292 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile qui.

«Sono 15 i decessi avvenuti in Puglia nella giornata di oggi» precisa l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco precisa quanto segue: “. Nel bollettino compare però un numero più alto, pari a 70, perché sono stati caricati oggi sul sistema dati relativi agli ultimi 7 giorni. 70 decessi in una settimana sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia».

I 70 decessi caricati oggi nel sistema, suddivisi per data e territorio: 30 marzo: 4 Asl Bari; 1 aprile: 4 Asl Bari; 2 aprile: 4 Asl Bari; 2 Asl Taranto; 3 aprile:10 Asl Bari; 2 Asl Taranto; 4 aprile: 11 Asl Bari; 1 Asl Taranto; 5 aprile: 11 Asl Bari; 2 Asl Foggia; 1 Asl Lecce, 3 Asl Taranto; 6 aprile: 6 Asl Bari; 2 Asl Brindisi; 2 Asl BT, 5 Asl Foggia.