Si accelera l'esecuzione del piano vaccinale: in arrivo 92.430 dosi di vaccino Pfizer

Attualità

Vito Montanaro: ​«Con questa nuova dotazione, in arrivo nelle prossime ore da Roma, abbiamo potuto incrementare l’offerta vaccinale e prevedere il completamento delle prime dosi per gli over 80 entro il 12 aprile»