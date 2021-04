Immondizia in pieno centro a Cassano Copyright: Movimento Cittadino dei Residenti del Centro Storico di Cassano delle Murge

Immondizia in vicolo Augusto a Casano Copyright: Movimento Cittadino dei Residenti del Centro Storico di Cassano delle Murge

Arriverà entro stasera la sanzione per lo sporcaccione che in pieno giorno ha abbandonato due bustoni di rifiuti indifferenziati in piazza Moro, nel cuore del centro storico e del paese.

Lo avebbe assicurato il comandante della Polizia Locale, Nicola Dentamaro, agli iscrittti del Movimento Cittadino dei Residenti del Centro Storico di Cassano delle Murge che stamattina hanno segnalato la presenza dei bustoni agli agenti della Polizia Locale.

Infatti, all'interno dei due bustoni neri - come la coscienza di chi non ama il paese in cui vive e lo sporca e lo offende continuamente - pare infatti che siano stati trovati degli scontrini e altro materiale che consentirebbe agli agenti della Polizia Locale di identificare l'autore di questo ennesimo sfregio al decoro del nostro paese.

Ma non finisce qui: un rapido sopralluogo dei cittadini dell'associazione con gli agenti della Polizia Locale tra le vie di "Cassano Vecchia" ha permesso di scoprire che la "dicarica a cielo aperto" di Vicolo Augusto è nuovamente piena.

Una situazione ormai sempre più fuori controllo, le sanzioni che arriveranno sono solo una parte della soluzione. Spetta alle istituzioni fornire risposte adeguate.