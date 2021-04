Coronavirus, in Puglia 1.191 casi su 13mila test, ma 54 morti in un giorno

Oggi, martedì 13 aprile 2021, in Puglia sono stati registrati 13.107 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.191 casi positivi: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi,159 nella provincia BAT, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 54 decessi: 21 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.020.917 test. 155.620 sono i pazienti guariti. 51.634 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 212.536 così suddivisi: 82.488 nella Provincia di Bari; 20.755 nella Provincia di Bat; 15.617 nella Provincia di Brindisi; 38.955 nella Provincia di Foggia; 20.649 nella Provincia di Lecce; 33.037 nella Provincia di Taranto; 718 attribuiti a residenti fuori regione; 317 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia è disponibile qui