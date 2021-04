Sono 3.500 i cittadini cassanesi (circa un quarto della popolazione) ai quali è stato somministrato il vaccino anti-Covid. Il dato è contenuto nell'ultimo report dell'Asl Bari.

Sono 2.431 le persone che hanno ricevuto solo la prima dose, mentre sono 1.069 i cittadini ai quali è stata somministrata anche la seconda dose di vaccino.

Scende anche il tasso dei nuovi casi (30): nella settimana scorsa era tra i peggiori dell'Area Metropolitana, mentre in questa è pari a 205,6, al di sotto della media dell'Area metropolitana.

«Il report - spiega l'Asl - registra in quest’ultima settimana (4-11 aprile) 3.021 nuovi casi nell’Area Metropolitana di Bari. Il tasso per 100mila abitanti scende a quota 245,6, al di sotto della soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti. Un dato ancor più evidente nel dettaglio dei Comuni ancora oltre soglia, ridotti a 13 rispetto ai 24 di una settimana fa.

La campagna vaccinale anti-Covid 19 sta progredendo secondo quanto previsto, con un’accelerazione impressa dall’avvio delle somministrazioni nella fascia d’età 79-70 anni. A tutto il 15 aprile risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio ASL Bari 300.662 vaccini, di cui 213.479 prime dosi e 87.183 seconde. In particolare, dall’inizio della campagna sono oltre 96mila le dosi somministrate a over 80 e più di 31mila alle persone tra 70 e 79 anni. Nei sette giorni tra il 9 e il 15 aprile sono state eseguite 56.417 vaccinazioni, più del doppio rispetto alle circa 26mila della settimana precedente.

Si ribadisce l’invito ai cittadini a rispettare con sempre maggiore cura le regole anti-contagio, evitando assembramenti in luoghi pubblici e privati. Distanziamento, igienizzazione delle mani e uso delle mascherine sono comportamenti che vanno rispettati da tutti i cittadini, anche da chi ha ricevuto la prima o anche la seconda dose di vaccino anti-Covid 19. Comportamento corretti e vaccini restano le due “armi” più importanti per contrastare efficacemente il diffondersi del virus».