Mancano i vaccini: slitta l'apertura del Centro vaccinazioni Comunale

E' una falsa partenza: mancano i vaccini e slitta l'apertura del Centro Vaccinazioni Comunale prevista per oggi nella palestra del Liceo Leonardo da Vinci.

Lo scrive la Sindaca Maria Pia Di Medio in un post su Facebook.

«I vaccini - spiega la Di Medio - non sono ancora stati consegnati al Distretto Sanitario di Grumo (dal quale dipendiamo) e pertanto non è stato possibile convocare i soggetti "fragili" per le vaccinazioni presso il Centro Vaccinale Comunale, nè tantomeno completare le vaccinazioni domiciliari previsti dal 22 aprile. Appena ci sarà disponibilità di vaccini (anche se in misura molto limitata) ogni medico provvederà a convocare i propri pazienti (a gruppi) per la somministrazione».