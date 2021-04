Tasso settimanale per 100mila abitanti Copyright: n.c

Salgono a 4.146 i cittadini cassanesi ai quali è stato somministrato il vaccino anti-Covid.

Mentre non parte ancora la vaccinazione presso il Centro Vaccinale del Comune, secondo l'ultimo report settimanale dell'Asl Bari sono 3.017 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 1.129 quelli che hanno ricevuto anche la seconda.

Scende anche il tasso settimanale dei nuovi casi (11): ora è di 75,4 rispetto a quello della settimana precedente che era pari a 219,3.

«Per la seconda settimana consecutiva - si legge nel rapporto dell'Asl Bari - continua la discesa della curva dei nuovi contagi nell’Area Metropolitana di Bari. Nel periodo 12-18 aprile, infatti, i nuovi casi si attestano a quota 2.945 con un tasso settimanale per 100mila abitanti collocato a 239,4, ancora al di sotto della soglia di 250 nuovi casi per 100mila abitanti.

La campagna vaccinale anti-Covid 19 sta progredendo secondo quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale e con un ritmo dettato dalla disponibilità di vaccini. A tutto il 22 aprile, risultano complessivamente somministrati nei centri vaccinali del territorio metropolitano più di 363mila vaccini. In particolare, nella fascia d’età 79-70 anni sono stati somministrati 62.857 vaccini, tra prime e seconde dosi, mentre per le persone da 80 anni in poi è stato superato il tetto delle 100mila dosi: 105.746, di cui 63.128 prime inoculazioni e 42.618 seconde.

Si continua a raccomandare ai cittadini - è l'invito dell'Asl - di attenersi con scrupolo alle regole di comportamento anti-contagio, anche dopo aver ricevuto il vaccino, con la consapevolezza che una sana e partecipata azione di prevenzione resti uno strumento molto efficace contro il diffondersi del virus».