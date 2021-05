Ancora un 1° Maggio con il Covid, Cgil: «L'Italia si cura con il lavoro»

Ancora un 1° Maggio in piena pandemia. Il messaggio del coordinatore della Cgil - Camera del Lavoro di Cassano, Pino Angilecchia, in occasione della Festa dei Lavoratori.

«Nel pensiero anche molto nostalgico della materialità, in quello che per me è festeggiare il 1° Maggio, la fisicità della piazza che in questo periodo storico manca - con il virus che ha fatto emergere tutta la fragilità del modello che abbiamo vissuto in questi anni, pensando che il mercato globale potesse risolvere tutto - serve un cambiamento radicale del modello di sviluppo.

Non si può tornare a fare gli errori che hanno prodotto questa situazione: un secondo anno pandemico segnato dalla emergenza sanitaria, dalle misure di restrizione, facendo sprofondare nel nostro Paese nell'assoluta povertà milioni di persone, colpendo pesantemente i nostri affetti, la nostra vita.

Sarà proprio il lavoro delle persone che sconfiggerà questo virus.

La nostra forza, la responsabilità, la generosità con cui il mondo del lavoro si sta muovendo per combattere il virus, ci indica la strada da seguire, ci dice con forza che il lavoro e la sicurezza devono essere un riferimento per tutti, il rispetto dell'ambiente deve diventare il nostro nuovo orizzonte, cose che devono stare al centro, il diritto delle persone.

L'Italia si cura con il lavoro! Questo è lo slogan che Cgil-Cisl-Uil hanno scelto questo 1° Maggio. Nel nostro Paese, come nella gran parte del mondo, è possibile salvaguardare il lavoro attraverso una campagna vaccinale nazionale diffusa, solo in questo modo possiamo costruire il futuro per ripartire insieme con il lavoro in sicurezza.

Il 1° Maggio, un giorno importante, per la seconda volta lo festeggiamo in forme ridotte, inedite, ma sempre con lavoratori e lavoratrici, con enormi sacrifici,

Per noi della Cgil - come dice la segretaria metropolitana Gigia Bucci - le misure di contenimento e di prevenzione dal virus inevitabilmente riducono gli spazi democratici che da sempre hanno contraddistinto la centralità della nostra azione.

In questo contesto di emergenza sanitaria e sociale è importante nonché necessario ripartire mettendo al centro i valori come la solidarietà di inclusione. E’ con questo che la segreteria della Camera del lavoro di Cassano augura buon 1° Maggio a tutti»