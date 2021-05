Polisportivo: 50mila euro al tecnico per il progetto, ma ancora zero interventi contro il degrado

È stata liquidata in questi giorni dal Comune di Cassano la parcella da oltre 50mila euro al tecnico che ha redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione del Polisportivo di via Grumo, ma di interventi in grado di arrestare il degrado dell’impianto sportivo cassanese - a parte un intervento per adeguare alla normativa antincendio il palazzetto che ospita le gare interne dell’Atletico Cassano e che dovrebbe essere realizzato nelle prossime settimane - ancora non c’è traccia.

La lenta e inesorabile agonia del Polisportivo è stata oggetto di una nuova interpellanza alla sindaca Maria Pia Di Medio delle opposizioni, presentata nell’ultima seduta del Consiglio comunale e alla quale la maggioranza si è riservata di rispondere in maniera differita.

E il malcontento per lo stato di assoluto abbandono in cui versa il Polisportivo viaggia anche sui social, dove l’ex assessora allo Sport della prima giunta Di Medio, Pierpaola Sapienza, si è fatta promotrice di una petizione online che ha raccolto circa 300 adesioni.

«Più volte – hanno scritto alla Di Medio i consiglieri di minoranza Santorsola, Venezia, Del Re, Catucci e Lapadula - abbiamo sottolineato come il polisportivo comunale, uno dei primi obiettivi del vostro programma e beneficiario di finanziamenti solo potenzialmente acquisiti, sia stato invece penalizzato dalla sua amministrazione, facendo pesare tali sue inadempienze, alla comunità cassanese tutta ed in particolar modo alle società sportive che con sacrificio, abnegazione, passione per lo sport e professionalità, hanno resistito alle gravi difficoltà già presenti cui si è aggiunta, purtroppo, la crisi amplificata dalla emergenza covid. Più volte abbiamo espresso la nostra netta contrarietà al project finance poiché ritenuto di difficile attuazione ed efficacia tant’è vero che ai suoi proclami non sono seguiti fatti concreti».

Alle critiche delle opposizioni sulle disastrose condizioni dell’impianto, la maggioranza non ha voluto rispondere in Consiglio, né ha fornito indicazioni su cosa atleti, associazioni sportive e cittadini debbano attendersi nei prossimi mesi per poter tornare ad utilizzare in maniera funzionale ed in sicurezza l’impianto.

Nulla la maggioranza ha detto, inoltre, se quello studio di fattibilità costato 50mila euro alle casse comunali – e dunque alle tasche dei cittadini – si tradurrà in qualche modo in una concreta riqualificazione dell’impianto sportivo (e se così fosse, con quale tempistica) o se finirà dimenticato in qualche cassetto del Palazzo Municipale.

In questi giorni, intanto, il Comune di Cassano ha messo a gara l’affidamento del servizio di “custodia, manutenzione e gestione del Polisportivo comunale di via Grumo”, della durata di 24 mesi e con una base d’asta di oltre 27mila euro: senza considerare il disagio di atleti, società e semplici appassionati di sport, il conto per Cassano si fa sempre più salato.