Lagogemolo, cittadini senz'acqua, Zullo: «Aqp ripristini il servizio» Santorsola scrive al prefetto

Continuano ad avere seri problemi di approvvigionamento idrico i residenti del condominio "Le Terrazze" in zona Lagogemolo, nei pressi della Foresta Mercadante.

Una situazione che va avanti da anni - legata a questioni tecniche relative alla pressione dell'acqua e all'altitudine alla quale sono poste le case che devono essere raggiunte dal servizio, alla possibilità e disponibilità di creare delle vasche di spinta a valle adeguate, all'applicazione del contratto di servizio di Aqp - e che non ha visto ancora una soluzione definitiva.

Sulla vicenda interviene oggi il consigliere regionale Ignazio Zullo: «Se "l'acqua è vita" - afferma in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia - talvolta per Acquedotto Pugliese pare non essere così: da 8 giorni, in contrada Borgo Lagogemolo, a Cassano delle Murge, migliaia di cittadini, famiglie con bambini, non riescono ad usufruire di uno dei servizi pubblici primari ed essenziali. Niente acqua potabile».

Per questo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, «diffida Aqp a ripristinare il servizio idrico in quella zona».

«Semmai Acquedotto volesse vantare delle rivalse - aggiunge Zullo - ricordo che queste vengono sempre dopo il servizio di distribuzione di acqua potabile».

Intanto il consigliere comunale di opposizione Teodoro Santorsola scrive al prefetto di Bari, Antonella Bellomo.

«L’acqua - scrive l'esponente di Primavera Cassano - è un bene essenziale che non può essere negato a nessuno! L’acquedotto intervenga solamente sui morosi(se questo è il problema) ma impedisca che questa antipatica sua prassi possa lasciare ancora senza acqua , da tantissimi giorni, numerosi cittadini, famiglie bambini e anziani. Stamattina ho inviato un telegramma al Prefetto di Bari per chiedere il suo autorevole intervento affinché sia ripristinata immediatamente l’erogazione dell’acqua nel borgo di Lagogemolo a Cassano delle Murge che da ben otto giorni è praticamente senza un goccio di acqua. Anche il Comune, aldilà delle solite perdite di tempo, intervenga affinché si torni alla normalità e questo, ancora di più, in previsione della stagione estiva».