Lagogemolo ancora senz'acqua. Minoranze: «Inerzia ingiustificabile, aspettiamo azioni concrete»

I residenti di Lagogemolo a Cassano sono ancora senz'acqua. Sulla vicenda sono intervenuti oggi i consiglieri comunali di opposizione.

«L’acqua - scrivono in una nota Catucci, Del Re, Lapadula, Santorsola e Venezia - è un bene primario e non può essere sottratto a nessuno. È da molti giorni, com'è noto, che il borgo Lagogemolo vive una drammatica situazione: assenza di erogazione di acqua, in particolar modo nelle zone più alte del citato borgo. Sono anni che, con l’approssimarsi del periodo estivo, i residenti di quella zona subiscono tale situazione. Non si può giustificare l'inerzia dell'attuale amministrazione e continuare a far vivere centinaia di bambini, anziani, malati, intere famiglie che ormai da giorni vivono questa situazione. C'è un protocollo di intesa siglato nel 2016 tra Comune e AQP disatteso e che va attuato! Abbiamo rivolto una interrogazione urgente al sindaco Di Medio per capire quali iniziative ha posto in campo e che cosa soprattutto intenda fare per porre finalmente rimedio a tale terribile condizione. Aspettiamo azioni concrete».