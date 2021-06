Aggressione a due agenti della Polizia Locale: oggi il processo per direttissima per il responsabile

Sarà processato stamattina l'uomo, residente a Cassano, che ieri ha aggredito il comandante ed un agente della Polizia Locale di Cassano.

L'uomo, che avrebbe già dei precedenti penali alle spalle, si è presentato ieri mattina al Comando in piazza Moro per chiedere che gli venisse annullata una multa ricevuta in viale della Repubblica.

Di fronte ad un risoluto diniego opposto dagli operatori della Polizia Locale, l'uomo ha prima minacciato e poi aggredito fisicamente i due agenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno proceduto all'arresto.

I due agenti della Polizia Locale sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari: per entrambi la prognosi è di pochi giorni.

In queste ore ad Altamura si sta celebrando il rito per direttissima.