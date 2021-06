Crollo dei contagi anche nell’ultima settimana: meno 45 per cento nell’intero territorio provinciale. Parallelamente cresce la copertura vaccinale.

Il report settimanale dell'Asl Bari fa segnare un tasso particolarmente basso e confortante, pari ai 25 nuovi casi per 100mila abitanti.

La tendenza favorevole è andata sempre più consolidandosi negli ultimi due mesi in tutti i 41 Comuni. Passano da otto a dodici i comuni “liberi dal contagio”, che non registrano alcun caso e tra i quali c'è Cassano.

La campagna vaccinale anti-Covid avanza in modo costante e continuo, man mano che vengono coinvolte fasce di popolazione più ampie e più giovani, compresi i maturandi e a stretto giro anche i minori più “fragili” tra 12 e 15 anni. Le oltre 74.500 somministrazioni eseguite negli ultimi sette giorni, in tutti i centri vaccinali del territorio, fanno salire il computo complessivo a quota 829mila vaccinazioni.

A Cassano si registrano 2.842 persone vaccinate con la seconda dose, mentre sono 6.433 i cassanesi ai quali è stata somministrata solo la prima.

Numeri che si traducono in una copertura vaccinale rilevante: il 46 per cento della popolazione generale - a livello provinciale - ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ma è soprattutto tra le categorie prioritarie che la protezione offerta dal vaccino ha raggiunto percentuali elevate: il 92 per cento degli ultraottantenni ha già avuto almeno una dose di vaccino (l’81% anche la seconda); così come il 91 per cento dei 70-79enni e l’86 per cento dei 60-69enni. Marcata la crescita delle vaccinazioni anche tra i 50enni – il 67% ha avuto almeno una dose - e i 40enni (36%).

Cifre che, con l’allargamento della campagna vaccinale a tutte le fasce d’età vaccinabili, sono destinate ad aumentare ulteriormente.