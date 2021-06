Cassano "covid free". In Puglia altri 134 casi positivi su 8.302 test e 17 decessi

Cassano "covid free": l'ultimo bollettino - diffuso nella tarda serata di ieri, da parte della Prefettura di Bari sulla base del monitoraggio della Asl Bari - infatti riporta zero positivi e zero persone in isolamento fiduciario ovvero non ci sono più nè contagiati nè persone in attesa del tampone o del suo esito. Già il rapporto dell'Asl dei giorni scorsi riportava zero nuovi casi nel nostro paese.

In Puglia, invece, oggi, martedì 8 giugno 2021, sono stati registrati 8302 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 134 casi positivi: 19 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 17 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.542.091 test. 227.679 sono i pazienti guariti. 17.331 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.572 così suddivisi: 94.734 nella Provincia di Bari; 25.427 nella Provincia di Bat; 19.483 nella Provincia di Brindisi; 44.928 nella Provincia di Foggia; 26.687 nella Provincia di Lecce; 39.151 nella Provincia di Taranto; 800 attribuiti a residenti fuori regione; 362 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia è disponibile qui