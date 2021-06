Salgono a sedici i comuni a “contagi zero” nel monitoraggio di questa settimana.

E’ il dato più evidente della consistente e generalizzata discesa delle positività in tutto il territorio provinciale, in cui si registra un complessivo meno 48 per cento.

Con un tasso settimanale pari a 14,3, infatti, l’area provinciale di Bari segna un ulteriore dimezzamento dell’incidenza rispetto a sette giorni fa, attestandosi su valori da “zona bianca” – nel quadro del contesto regionale - per la terza settimana consecutiva. La tendenza favorevole, eccetto piccole oscillazioni, è sostanzialmente confermata in tutti i 41 Comuni. Cassano, in particolare si conferma zona "covid free" con nessun nuovo caso nell'ultima settimana.

Sono numeri direttamente correlati con l’evolversi della campagna vaccinale anti-Covid, che ormai riguarda indistintamente tutte le fasce di popolazione vaccinabile, ossia al di sotto dei 12 anni. Grazie alle 917mila dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale – 82mila solo negli ultimi sette giorni - la copertura vaccinale ha raggiunto almeno con una dose il 57 per cento della popolazione vaccinabile, con un picco del 59% nel capoluogo. A Cassano sono 3.249 i cittadini ai quali è stata già somministrata la seconda dose, 7.126 quelli ai quali è stata iniettata al momento solo la prima.

All’interno delle diverse fasce d’età, in particolare quelle più esposte al rischio, a livello provinciale spicca l’elevatissima copertura vaccinale garantita ai cittadini dai 60 anni in poi: l’87% dei 60enni ha ricevuto almeno una dose, mentre tra i 70enni e over 80 si raggiunge il 92%. Significativa anche l’immunizzazione assicurata, sempre con almeno una dose di vaccino, ai 50enni (76%) e ai 40enni (49%). Da sottolineare, infine, la convinta adesione alla campagna vaccinale da parte delle fasce d’età più giovani, segno che è stata ben compresa l’importanza di proteggere se stessi e gli altri con il vaccino anti-Covid.