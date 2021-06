Tornano i contagi a Cassano: 19 casi Covid tra positivi e persone in isolamento

Tornano i contagi a Cassano.

Secondo l'ultimo dato fornito dalla Prefettura su dati dell'Asl, nel nostro paese ci sono 19 casi Covid: di questi 15 sono i positivi e 4 le persone in isolamento.

Un'inversione di tendenza rispetto alle ultime settimane, con i report dell'Asl Bari che davano Cassano come un paese di fatto "covid free".

Ma la battaglia per uscire dalla crisi pandemica è ancora lunga e ci vuole il massimo dell'attenzione e della cautela: è quanto mai opportuno mantenere tutte le misure di prevenzione per il contenimento del contagio e non abbassare la guardia.