Consiglio comunale, si torna in presenza: all'esame l'approvazione del consuntivo 2020

Tornano le sedute in presenza per il Consiglio comunale di Cassano.

La prossima seduta è convocata, in sessione pubblica (in diretta streaming) ordinaria, nella sala consiliare comunale di Piazza Mario Rossani il giorno 7/7/2021 alle ore 15,00 in prima convocazione ed il giorno 8/7/2021 alle ore 8,30 in seconda convocazione.

Questo l'ordine del giorno:

1) Determinazione n.225 del 28.8.2020 – Determinazione n.57 del 10.11.2020; Determinazione n. 102 del 10.11,2021; Determinazione n. 59 del 19.11.2020; Determinazione n.34 del 9.12.2020; determinazione n.386 del 9.12.2020; Determinazione n.63 del 9.12.2020 – Provvedimenti.

2) Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

3) Ceglie Francesco c/Comune di Cassano delle Murge –Sentenza 654/2021resa dal Giudice di Pace di Bari nella causa RG 4049/2019; riconoscimento di legittimità e finanziamento di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) D.Lgs 267/2000;

4) Papa Francesco c/ Comune di Cassano delle Murge – Atto di precetto del 22/3/2021- Sentenza n.3802/2018 resa dal Tribunale di Bari – sez. lavoro, nella causa RG 122303/2014; riconoscimento di legittimità e finanziamento di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) D.Lgs 267/2000;

5) Stramaglia Angela c/ Comune di Cassano delle Murge – Sentenza n.195/21 resa dal Giudice di Pace di Bari nella causa RG 9858/2019; riconoscimento di legittimità e finanziamento di debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A) D.Lgs 267/2000;