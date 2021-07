Tassa Rifiuti, approvate dal Consiglio le agevolazioni: esonero totale per 196 attività commerciali

La quasi totalità delle attività commerciali cassanesi non pagheranno la TARI per 2021.

Lo ha deciso ieri sera il Consiglio Comunale, riunito in seduta straordinaria, su proposta dell'assessora al Bilancio Anna Maria Caprio: «Crediamo fortemente nella nostre realtà commerciali in quanto motore pulsante dell’economia locale - ha dichiarato a seduta conclusa l'assessora -, sostenerle economicamente rappresenta, a nostro avviso, una spinta in più per la ripartenza».

In sostanza viene ridotta al 65% del totale la Tassa Rifiuti per attività quali musei, biblioteche, scuole, mentre viene abbattuta totalmente per tutte le altre categorie: ristoranti, bar, pasticcerie e negozi.

Il provvedimento è stato approvato a maggioranza con l'astensione delle minoranze. «D'accordo in linea di principio con il provvedimento - ha detto Teodoro Santorsola, capogruppo di "Prima Vera Cassano" - ma avremmo voluto un maggiore coinvolgimento per comprendere meglio i criteri adottati ed estendere l'esonero anche ad altre categorie».

L'impatto del provvvedimento è di oltre 275mila euro: secondo i dati forniti dal Comune 196 attività commerciali avranno l'esenzione totale al 100% e 28 quella al 65%.