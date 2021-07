Il nuovo report registra per la terza settimana consecutiva un rialzo dei casi di positività al Sars Cov-2.

L’area provinciale di Bari, infatti, passa da un tasso settimanale di 10,8 a 18 casi per 100mila abitanti, con una prevalenza di positività riscontrate tra le fasce d’età più giovani.

Il report del'Asl registra a Cassano un solo nuovo caso positivo nella settimana scorsa.

Continuano ad essere in costante crescita i dati della campagna vaccinale. Sono quasi 75mila le dosi di vaccino iniettate nell’ultima settimana, mentre dall’inizio della campagna è stata superata la soglia del milione e mezzo in tutto il territorio: 1.555.667 per l’esattezza, tra prime e seconde dosi.

Numeri consistenti che si riflettono sui dati di copertura della popolazione, raggiunta in tutte le fasce d’età e con livelli elevati, in questa fase soprattutto tra le generazioni più giovani. In dettaglio, ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino il 78% della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) e il 62% ha completato il ciclo di immunizzazione. Percentuali che nella città di Bari toccano rispettivamente il 79% e il 64%.

Analizzando le percentuali di copertura delle diverse decadi di età, spiccano i dati molto alti raggiunti dai 50 anni in poi. Hanno ricevuto la prima dose il 94% degli over 80 (l’89 con doppia dose), il 96% dei 70-79enni (l’86 entrambe) e ancora il 92% dei 60-69enni e l’86% dei 50-59enni. In decisa crescita anche le fasce d’età inferiori, vaccinate almeno con una dose: 40-49 anni (77%), 30-39 (67%), 20-29 (63%) e 12-19 (44%).

A Cassano i cittadini vaccinati con la seconda dose hanno raggiunto quota 7.879.

È fondamentale che la popolazione continui a restare prudente in ogni momento di socialità, evitando assembramenti e, dove necessario, indossando la mascherina.