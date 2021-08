Coronavirus, la Puglia supera quota 5 milioni di vaccini somministrati

E'stata superata la soglia di 5 milioni di vaccini somministrati in Puglia: sono per l'esattezza 5.018.229 secondo il dato aggiornato alle 17 dal Report del Governo nazionale.

Le dosi sono il 98.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.105.075).

Intanto erano già 2.428 le somministrazioni di vaccino anti Covid registrate alle 13 di oggi negli hub territoriali dell'Asl di Bari che stanno assicurando anche nella settimana di Ferragosto prime e seconde dosi ai cittadini. Di pari passo alle somministrazioni, aumenta la copertura vaccinale nella popolazione residente nella intera provincia arrivata all’81 per cento con prima dose e al 68 per il ciclo completo. In questi giorni è stato superato il 50 per cento delle prime dosi erogate alla fascia di età 12 – 19 (54%) e si è raggiunto il 70 per cento per la decade 20 – 29 anni, a dimostrazione del fatto che quasi tutta la popolazione universitaria è stata messa in sicurezza e anche quella scolastica procede a ritmo sostenuto con l’obiettivo di raggiungere entro fine mese la copertura necessaria per una ripresa sicura delle attività didattiche. Intanto ieri nella prima giornata di campagna vaccinale dedicata ai senza tetto e alle persone straniere con codice Stp all’interno della Casa delle Culture del Comune di Bari al quartiere San Paolo si è chiusa con 350 somministrazioni. In totale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7455 dosi, di cui 2586 prime e 4869 seconde. Il record della giornata è stato registrato nell’hub Fiera del Levante con 1615 iniezioni, seguito dagli altri centri vaccinali: Monopoli (845), Putignano (839), Catino-Bari (689), Molfetta (674), Corato (610), Valenzano (404), Gravina (388).