Di Medio: «Crescita esponenziale dei contagi nelle ultime settimane, rispettiamo le norme»

Nel messaggio per Ferragosto la sindaca di Cassano fa anche il punto sulla pandemia nel nostro paese.

«Il giorno di Ferragosto - afferma la sindaca - è sempre stato vissuto come una grande festa dell’estate, del caldo e della gioia di vivere. In questo momento storico ci troviamo invece a vivere una esperienza senza precedenti con in sè le ovvie contraddizioni: la paura della sofferenza, della possibilità di perdere la vita e il grande desiderio di vivere. Pur essendo contraria alle coercizioni e alle inevitabili sanzioni, perchè ritengo che ognuno di noi abbia la sufficiente capacità intellettiva per poter avere comportamenti civili e rispettosi prima di tutto di se stesso e quindi degli altri, sento il drammatico dovere di far presente che anche a Cassano sono bastati gli incontri di comitiva dei nostri giovani, ancora non vaccinati, perchè il virus abbia ricominciato a circolare. La crescita è esponenziale nelle ultime due settimane. Fortunatamente, ad oggi, non ci sono casi severi, ma questo non ci esime da una maggiore attenzione verso tutte le procedure di cautela che ormai dovrebbero essere diventate una abitudine (mascherine, igiene delle mani, distanziamento....). A questo aggiungiamo la straordinarietà del clima: il periodo più caldo di tutti i tempi. Cassano ha già vissuto il dramma dell’incendio di Ferragosto del 2008. Invito tutti a fare attenzione a che non si ripeta di nuovo: non devono essere accesi fuochi, i mozziconi di sigaretta non devono essere gettati all’aperto, non devono essere lasciate a terra bottiglie di vetro (effetto lente..). Se si nota fumo o principio di incendio chiamare subito i VVFF al 115. Per la tutela della propria salute è bene restare all’ombra, bere molta acqua (non ghiacciata!!) e limitare l’attività fisica che favorisce la perdita di sali minerali con il sudore e i conseguenti abbassamenti di pressione con perdita di coscienza».