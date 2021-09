Grave incidente sulla provinciale Cassano - Santeramo: c'è una vittima

L'asta va deserta: nessuna offerta d'acquisto per l'ex “Villaggio del Fanciullo”

Nessuna offerta d'acquisto per l'ex “Villaggio del Fanciullo”. E' andata deserta, infatti, l'asta indetta dall'Agenzia del Demanio per lo scorso 21 settembre. La base economica fissata per l'acquisto della struttura nata per l’accoglienza