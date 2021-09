Oggi i funerali dei coniugi Casella-Digregorio: in un messagggio il cordoglio del Comune

Si terrà oggi pomerggio, alle ore 16.00, in Chiesa Madre, il funerale dei coniugi cassanesi Saverio Casella e Angela Digregorio, deceduti in un tragico incidente sulla provinciale per Santeramo.

A dare il via libera alle esequie funebri il pm della Procura della Repubblica di Bari Silvia Curione, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda, dopo l'esame da parte degli esperti del reparto Medicina Legale del Policlinico di Bari.

La sindaca Maria Pia Di Medio ha espresso ai familiari il cordoglio dell'amministrazione comunale e della comunità in un messaggio lanciato sui social: "Ci stringiamo intorno alla famiglia Casella-Digregorio per la improvvisa perdita - ha scritto la sindaca -.. Si trae importante momento di riflessione da quanto accaduto e che sia di monito alla guida: l'attenzione e la prudenza evitano che persone a noi care possano venire a mancare improvvisamente e che colui/lei che abbia causato l'incidente possa "giocarsi" molti anni della sua vita perchè colpevole di omicidio stradale. La strada non è una pista da corsa".