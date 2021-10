DigithON 2021: tra le startup finaliste anche la Visafy dei cassanesi Angelo e Davide Lionetti

Tra i 400 i progetti arrivati da tutta Italia per aggiudicarsi un posto alla finale di DigithON 2021 - la più grande maratona digitale italiana che torna in live streaming su www.digithon.it, dal 21 al 24 ottobre - c'è anche quello dei cassanesi Angelo e Davide Lionetti, padre e figlio.

E tra le 100 le imprese digitali selezionate dal comitato scientifico, infatti, che avranno la possibilità di presentarsi e raccontare la loro idea di business a grandi investitori nazionali ed internazionali durante la startup competition c'è anche la loro Visafy: piattaforma digitale per richiedere visti consolari online, già attiva e che consente di ottenere digitalmente e con rapidità tutta la documentazione e le autorizzazioni necessarie per entrare in un paese estero.

«L'esperienza utente - spiegano i fondatori - semplice e moderna, permette ai nostri clienti clienti di comunicare in maniera digitale con il nostro staff, ricevendo un'assistenza personalizzata volta ad individuare e richiedere il tipo di visto consolare più affine alle esigenze di ogni viaggio. I clienti potranno inoltre seguire online l'intero processo di richiesta del visto, avendo sempre qualcuno pronto ad aggiornarlo sullo stato della pratica, ad affrontare qualsiasi potenziale problema e a rispondere a qualsiasi domanda».

Anche in questa edizione della maratona digitale gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per il pitch e risponderanno alle domande degli analisti per vincere l'ambito trofeo DigithON 2021 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat e numerosi altri premi in denaro, promozione e percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

Anche per l’edizione 2021 le startup finaliste si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse, nell’ambito dei temi al centro della rivoluzione digitale: intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata, stampa 3D, trovano così applicazione nel business, nella salute, nella sostenibilità. Numerose le startup dedicate al settore della healthcare, per la diagnostica precoce e la prevenzione, per l’assistenza ma anche per la medicina naturale, la nutrizione e il supporto alla disabilità. Tante anche le proposte per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, con idee digitali rivolte all’agricoltura, alla riduzione degli sprechi alimentari, fino allo smaltimento dei rifiuti e alla moda. Non mancano poi i progetti riguardanti ePayment e Fintech, con applicazioni volte a favorire la digitalizzazione anche nell’universo delle imprese e all’ottimizzazione dei processi aziendali. E ancora, idee a sostegno di educazione, cultura e turismo.

Le startup selezionate per la finale arrivano da tutta Italia: 20 dalla Lombardia, 16 dal Lazio, 12 dalla Puglia, 10 dal Piemonte, 8 dalla Campania, 6 dall’Emilia-Romagna, 5 dalla Sicilia, 5 dal Veneto, 4 dalla Toscana, 3 dall’Abruzzo, 3 dalla Liguria, 3 dal Trentino-Alto Adige, 2 dalla Basilicata, 2 dalla Calabria, 1 dalle Marche.

Tra queste, il vincitore di DigithON 2021 che verrà annunciato il 24 ottobre, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e tutte le idee vincenti che si aggiudicheranno uno degli altri prestigiosi riconoscimenti in palio.

Per supportare e far vincere la startup cassanese si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2021 e #DigithONReloaded.

