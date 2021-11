Inchiesta sui focolai Covid in residenze per anziani, chiesta l'archiviazione: «Nessuna omissione»

Non ci sono state omissioni nella gestione dell'emergenza Covid in sette strutture sanitarie per anziani della provincia di Bari. La Procura ha chiesto l'archiviazione delle indagini per epidemia colposa, avviate nel pieno della pandemia. La richiesta - formulata dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli e dai pm Baldo Pisani e Grazia Errede - riguarda: Club del nonno di Bari, Ics Maugeri di Bari, Rssa Mamma Rosa di Turi, Villa dei Pini di Cassano Murge, Hotel San Francesco di Triggiano, Villa Giovanni XXIII di Bitonto, Domus Sancta Familia di Locorotondo.

Nella primavera dello scorso anno, quando i contagi erano saliti alle stelle, in alcuni casi si era registrato tra gli anziani un numero di decessi che era sembrato sospetto. Numerose erano state le denunce dei familiari degli ospiti, che avevano determinato l'avvio di indagini da parte dei carabinieri del Nas. In particolare, era stata verificata la presenza dei dispositivi di protezione individuale, la separazione delle persone contagiate da quelle sane, l'allontanamento dei visitatori esterni, il rispetto delle norme di distanziamento tra gli stessi ospiti. All'esito degli accertamenti, gli investigatori hanno depositato alla Procura informative nelle quali "non vengono segnalate violazioni alla normativa di prevenzione". Per questo motivo, è stata chiesta al gip l'archiviazione delle sette indagini.