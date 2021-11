Covid a scuola, 69 positività nel Barese, 13 docenti e 56 alunni: a Cassano due casi

E’ costante l’andamento dei contagi nelle scuole in provincia di Bari. Nella settimana, 15-21 novembre, il team scuole dell’Eic della ASL ha rilevato complessivamente 69 casi, con una lieve flessione rispetto agli 82 della settimana precedente. Delle attuali 69 positività, 13 sono riconducibili al personale scolastico e 56 agli alunni, che rappresentano la fetta più rilevante dei contagi riscontrati. A Cassano sono segnalati nella settimana di riferimento 2 casi. Il report fornito dagli operatori del Dipartimento di prevenzione impegnati nella sorveglianza sanitaria in ambito scolastico, anche in questa settimana, mette in evidenza una maggiore concentrazione di positività nelle scuole primarie e nelle prime classi della scuola secondaria di primo grado, tra alunni non ancora vaccinabili per età. Nel dettaglio, infatti, quasi la metà dei casi totali sono stati intercettati nelle scuole primarie con 31 studenti positivi, seguiti dai 13 casi emersi nella scuola media. “Come nella settimana precedente continuiamo a rilevare casi di infezione al Sars Cov 2 tra gli studenti più piccoli – spiega Sara De Nitto, referente team scuole Covid – che insorgono in ambito famigliare e/o lavorativo. Il monitoraggio è sempre più capillare e tempestivo, anche alla luce delle nuove indicazioni ministeriali su tracciamento e quarantene. Alla sorveglianza si è affiancata – conclude De Nitto – la campagna dei richiami vaccinali per gli operatori scolastici che contribuirà a mettere ancora più in sicurezza il mondo scuola”. Prosegue inoltre lo screening dei bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, attraverso i tamponi salivari nell’ambito del progetto sentinella: terminata la seconda fase formativa destinata alle famiglie, il Dipartimento di prevenzione ha già provveduto a consegnare agli istituti che hanno aderito al progetto, i test che saranno impiegati per le auto somministrazioni dei tamponi in ambito famigliare.