La Di Medio lancia l'appello: «Mascherine anche all'aperto a Natale»

«In occasione delle prossime festività natalizie, seppur non ci siano indicazioni da parte del Ministero circa l'obbligatorietà, per contenere il contagio inviterò tutti i cittadini ad usare la mascherina anche all'aperto». Lo ha detto la sindaca Maria Pia Di Medio nella fase preliminare dei lavori del Consiglio comunale che si è tenuto oggi, aggiornando i consiglieri comunali sulla situazione della pandemia a Cassano. «E' desiderio di tutti - ha detto la sindaca - quello di passare un Natale sereno, da vivere in famiglia, soprattutto dopo due anni di sacrifici per tutti». Sull'andamento del contagio la sindaca ha riferito che «la situazione è sotto controllo». Sono circa una ventina - ha detto la Di Medio - i casi positivi a Cassano: un dato che tra nuove positività e guarigioni - ha spiegato la sindaca - si mantiene pressoché costante nel nostro paese. La maggior parte di queste positività - ha detto ancora a prima cittadina - riguarda non vaccinati, soprattutto minori, ma non mancano i casi di contagio tra le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, anche con la terza dose. «Comunque non ci sono casi gravi - ha detto la sindaca - ma situazioni caratterizzate da sintomi lievi, assimilabili a quelli di una normale influenza».