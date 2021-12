Incidente sulla via per Santeramo: si ribalta un'auto

Un incidente è avvenuto stamattina sulla via per Santeramo: un'auto che percorreva la provinciale 236 in direzione Cassano, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, si è ribaltata impattando sul guard-rail in uno dei curvoni all'ingresso del paese. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Altamura per estrarre il conducente dal veicolo: l'uomo è stato trasportato all'ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto una unità del 118, i Carabinieri di Cassano, le pattuglie degli istituti di vigilanza Nuova Altilia e La Fonte che hanno contribuito a regolare il traffico deviandolo sulla strada panoramica.