Incidente in piazza Garibaldi: una donna investita da un'auto

Grave incidente in piazza Garibaldi. Una Fiat Punto ha investito una donna lungo via Vittorio Emanuele, andando poi ad impattare su un edificio all'incrocio con via Convento, coinvolgendo anche un autoarticolato di passaggio in quel momento. Sull'auto due militari. Sul posto due ambulanze del 118 e due pattuglie dei Carabinieri. Le condizioni della donna sono apparse gravi ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Miulli. Trasporto in ospedale anche per i due militari a bordo della Punto. Secondo alcune testimonianze l'auto avrebbe iniziato a sbandare immediatamente dopo la rotonda, colpendo una prima autovettura parcheggiata a bordo strada e poi investendo la donna che era ferma sul marciapiede nei pressi dell'edicola. Nella sua folle corsa durata qualche decina di metri, l'auto avrebbe rischiato di investire anche un altro pedone nei pressi del panificio. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Sul posto anche cinque unità dell'Istituto di Vigilanza La Fonte, che hanno deviato e regolato il traffico per permettere i socccosi e i rilievi.(seguono aggiornamenti)