Ancoro un decesso per Covid a Cassano, Di Medio: «Un no vax, rispettiamo le norme»

Ancora un decesso a Cassano a causa del Covid. Lo annuncia la sindaca Maria Pia Di Medio.

«E’ bastata la notte della Vigilia per ricominciare alla grande - scrive la prima cittadina in una nota diffusa questa mattina -. Tanti positivi ed un deceduto stanotte per Covid. Quasi tutti, compreso il deceduto, no vax. Pertanto - è l'appello della Di Medio - si invitano tutti i cittadini all’osservanza almeno delle nuove direttive ministeriali, sebbene sarebbe importante evitare qualsiasi riunione, anche familiare se qualcuno è stato con altre persone estranee al nucleo familiare. Rispettare le distanze, usare le mascherine sempre nuove (cambiarla ogni 6 ore), evitare gli assembramenti, baci e abbracci. In caso di sintomi recarsi presso un Laboratorio analisi o Ospedale Miulli per sottoporsi a tampone. Nelle farmacie è possibile esguire il test rapido ( dopo 3 giorni dal contatto)».