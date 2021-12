Scoppia l'incendio in una pizzeria: il tempestivo intervento delle guardie giurate limita i danni

Un incendio è divampato stanotte in una pizzeria del centro di Cassano. Grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate dell'Istituto di Vigilanza Nuova Altilia di Cassano le fiamme sono state spente rapidamente. La pattuglia di Nuova Altilia - nel consueto giro notturno - ha notato il fumo che proveniva dalla parte esterna dell'attività commerciale, innescato probabilmente dalla ceneri ancora bollenti del forno. Allertati i soccorsi, le guardie - insieme al titolare dell'attività, nel frattempo sopraggiunto - sono intervenuti rapidamente e con i secchi di acqua hanno fronteggiato il fuoco, impedendo che si propagasse in tutto il locale. Sul posto poi, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri di Cassano, sono giunti i Vigili del Fuoco di Altamura che hanno messo in sicurezza il luogo.