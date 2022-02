Polisportivo, Comune cerca gestore: lo offre gratis in cambio di ristrutturazione e utilità sociale

Negli ultimi mesi del suo mandato, quasi a tempo scaduto, l'amministrazione Di Medio cerca un gestore per il Polisportivo di via Grumo. Nei giorni scorsi gli uffici del Comune hanno approvato lo schema di un avviso con il quale l'ente inviterà gli operatori economici a presentare una manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto sportivo. «Il Comune - si legge nel provvedimento - è interessato a valorizzare l’impianto sportivo non attraverso il ricevimento di emolumenti e/o canoni ma chiedendo una consistente utilità sociale. Pertanto l’immobile di cui trattasi potrà essere affidato gratuitamente al soggetto individuato all’esito della manifestazione di interesse. Lo scopo dell’affidamento è la valorizzazione dell’immobile mediante interventi di ristrutturazione e restauro al fine dell’utilizzazione del medesimo». L'ente locale, in sostanza, nell'ambito di una procedura negoziata, offre un affidamento trentennale totalmente gratuito in cambio della ristrutturazione del Polisportivo: gli interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico e igienico-sanitario che si rendessero necessari (e le successive spese per la manutenzione ordinaria e quelle per le utenze) «saranno effettuati a cura e spese dell’affidatario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale». Rimarranno nelle tasche dell'affidatario gli incassi per l'uso dell'impianto da parte dei cittadini e delle associazioni sportive. Pubblicato l'avviso, le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 25 febbraio 2022.