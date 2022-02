Cancellata con la vernice la targa dedicata a Norma Cossetto. Di Medio: «Atto bestiale»

Nel pomeriggio di ieri uno o più ignoti hanno cancellato con la vernice la targa di dedicazione dell'area verde a Norma Cossetto, inagurata soltanto pochi giorni fa. La sindaca Maria Pia Di Medio ha espresso «forte condanna nei confronti di coloro che hanno “violentato” il cartello che dedica un giardino a Norma Cossetto, una donna Italiana sottoposta in vita a violenza e poi uccisa in una Foiba. Il reiterare atti di violenza nei confronti di questa donna - ha affermato ancora la prima cittadina - significa essere a livelli di “bestialità” unica. Significa essere guerrafondai e praticare il disprezzo della dignità umana e della Democrazia. I rigurgiti Filotitini e Nazicomunisti sono presenti anche qui e nulla hanno a che vedere con la sana Politica dei Partiti che invece, di qualsiasi colore essi siano, praticano, in sostanza e comunque, il rispetto degli altri ed il confronto democratico, anche se sostenuto, avviene senza espressioni di violenza e di offesa verso chiunque».