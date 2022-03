Fiamme in una residenza sanitaria: scatta l'allarme, tanta paura ma nessun ferito

Un principio d’incendio si è sviluppato, nella mattinata, in una struttura che ospita pazienti psichici a Cassano. Secondo una prima ricostruzione, uno degli ospiti della struttura di via 5 maggio, intorno alle 10, avrebbe appiccato il fuoco a un paio di materassi nella sua stanza, provocando un fumo denso e facendo scattare l’allarme antincendio. Immediato l’intervento degli operatori in servizio che hanno evacuato la struttura mettendo in sicurezza i pazienti e cercando di spegnere l’incendio con gli estintori fino all’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, giunti dalla stazione di Altamura e Bari, con due autoscale. Sul posto anche gli operatori del 118 ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti.