Ancora un incidente sulla via per Santeramo: un'auto si capovolge, tre i feriti

Forse un sorpasso azzardato è all'origine dell'ennesimo incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 236, in direzione Santeramo, poco prima dello svincolo per la via di Altamura vecchia. Un veicolo con due persone a bordo, che procedeva verso Santeramo, si è capovolto finendo la sua corsa contro il muretto a secco dopo essersi toccato con un altro mezzo con a bordo il solo conducente, forse nel tentativo di sorpassarlo. Tre i feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, trasportati al Miulli di Acquaviva per accertamenti. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, due gazzelle dei Carabinieri e la Polizia Locale di Cassano. La circolazione è stata deviata per circa un'ora.