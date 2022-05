Incidente sulla provinciale per Altamura: perde la vita motociclista

E' gravissimo il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera sulla SP 145 Altamura - Cassano, all'altezza dello svincolo per la SP 97 Cassano - Mellitto, intersezione Via Cola di Rosa, nei pressi del menhir. Un motociclista, di 53 anni, residente nella provincia di Roma, che viaggiava in sella ad una Ducati in direzione Altamura, con a bordo un passeggero, si è scontrato con un veicolo proveniente dal senso opposto. Il guidatore della moto è deceduto nel corso del trasporto all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Serie le condizioni del passeggero, una donna di Cassano, compagna del deceduto, 49enne professionista molto nota nel nostro paese, che è comunque fuori pericolo di vita e ricoverata nel reparto di rianimazione del nosocomio acquavivese. Sul posto sono intervenuti il 118, i Carabinieri e la Polizia Locale che, sotto la guida del comandante Nicola Dentamaro, sta accertando la dinamica dell'incidente.