Anziana investita da un'auto in pieno centro mentre attraversa le strisce pedonali

Incidente in pieno centro stamattina a Cassano. Una donna è stata investita da un'auto mentre - secondo le prime informazioni raccolte - attraversava via Vittorio Veneto sulle strisce pedonali, all'altezza della rotonda di Viale Unità d'Italia e Via Vittorio Emanuele III. La donna, una signora anziana di 85 anni, non avrebbe subito gravi conseguenze fisiche dall'impatto con il veicolo. Alla guida dell'auto, un'Opel Corsa, c'era un anziano. Sul posto sono intevenuti gli agenti della Polizia Locale di Cassano e gli operatori dell'Istituto di Vigilanza Nuova Altilia. La donna è stata condotta all'ospedale Miulli di Acquaviva per accertamenti. L'incidente ha provocato qualche disagio alla circolazione stradale per consentire i soccorsi.