Auto finisce fuori strada e si schianta contro il guard rail sulla Cassano-Bitetto

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 184 "Cassano-Bitetto". Il conducente di una Peugeot 206, con a bordo, nel seggiolino posteriore, un bimbo di pochi mesi, per ragioni da chiarire, mentre percorreva la provinciale in direzione Bitetto, ha perso il controllo dell'auto nei pressi di una curva: il mezzo ha iniziato a sbandare, si è girato su se stesso un paio di volte, finendo sulla corsia opposta - sulla quale, fortunatamente, non giungeva nessun altro mezzo - per poi andare a sbattere contro il guard rail a bordo strada. Provvidenziale e immediato l'intervento di una unità dell'Istituto di Vigilanza "La Fonte" di Acquaviva, in servizio di pattugliamento a pochi metri dal luogo dell'impatto. Illeso il conducente, le attenzioni sono state subito rivolte alle condizioni del bambino: la pattuglia de "La Fonte" ha allertato immediatamente il 118 che, giunto sul posto in breve tempo con una ambulanza, ha deciso prudentemente di portare il bambino all'ospedale Miulli di Acquaviva per accertarne le effettive condizioni di salute. Distrutta nella parte posteriore l'auto: è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi per liberare la strada.