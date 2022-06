Ancora un incendio lambisce il centro urbano: l'ennesimo rogo nel giro di pochi giorni

E' iniziata malissimo la stagione estiva a Cassano: nel giro di pochi giorni si sono registrati diversi incendi, che in tutti i casi hanno lambito il centro urbano. Poco fa sono andate a fuoco delle sterpaglie su un terreno agricolo lungo via Sannicandro, non molto distante dalla stazione dei carburanti e dalla rotonda di ingresso al paese. Sul posto, oltre alla pattuglia della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Altamura, con l'ausilio delle guardie dell'Istituto di Vigilanza "La Fonte" di Acquaviva. Si fa sempre più pressante l'esigenza di un'azione coordinata tra le istituzioni - non solo locali - per prevenire situazioni che, ad oggi, solo grazie al rapido intervento messo in campo da Vigili del Fuoco e dalle forze dell'ordine, non ha causato seri e più consistenti danni alle cose e alle persone.