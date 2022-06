Schianto sulla A14: lutto cittadino per Vito Nicola e sua figlia Erica

Il sindaco Davide Del Re ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Vito Nicola Petrelli e di sua figlia Erica, vittime di un tragico incidente stradale sull'autostrada A14: il primo cittadino ha proclamanto il lutto per il 28 giugno 2022, a partire dalle ore 16 sino alla conclusione del rito funebre, che si terrà in chiesa madre. Il sindaco ha voluto adottare questo provvedimento sull'onda «della profonda e straordinaria emozione suscitata in tutta la cittadinanza dal luttuoso evento»: un atto «opportuno e doveroso», in segno di «cordoglio e di partecipazione al dolore ed al fine di consentire iniziative o partecipazione alla cerimonia funebre». «Tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere» sono invitati «a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, durante il corso della cerimonia funebre, cioè dalle ore 16,00 sino alla conclusione del rito funebre e la propria partecipazione e vicinanza ai familiari colpiti».