Riesame revoca arresto ex dipendente del Comune accusato di peculato

Il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di S. A. e il divieto di dimora nei confronti della moglie e dei figli. I quattro sono stati coinvolti il 20 giugno nell'inchiesta della Procura di Bari che ipotizza a carico dei tre - a vario titolo - le accuse di peculato e falso materiale perché l'uomo, 55 anni, all'epoca dipendente del Comune di Bitetto, avrebbe effettuato sul proprio conto corrente personale bonifici per 34mila euro, riversando poi i soldi anche sui conti dei familiari. Il Riesame (presidente e relatore Romanazzi) ha accolto il ricorso dell'avvocato della famiglia, Antonio La Scala, sostituendo i domiciliari di S. A. (nel frattempo transitato al Comune di Cassano Murge) con l'interdizione per 12 mesi e revocando le misure per gli altri tre.